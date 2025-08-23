«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Війна

На Донеччині через російську агресію дві людини загинули, і ще семеро зазнали поранень

Зафіксували 2 086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

На Донеччині через російську агресію дві людини загинули, і ще семеро зазнали поранень
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Вчора, 22 серпня, поліція зафіксувала 2 086 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через російську агресію дві людини загинули, і ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Дробишеве, Новоселівка, Олександрівка, села Іллінівка, Михайлівка, Новосамарське, Світле, Семенівка, Ясна Поляна.Руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни завдали 13 ударів бомбами, дронами та артилерією. Там вбили двох цивільних осіб, ще двох людей поранили. Пошкоджені 11 багатоквартирних  і 11 приватних будинків, магазин, пошта, об’єкт інфраструктури, господарська споруда, гараж.

В Іллінівці внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2"травмовано мирного жителя, пошкоджено приватну оселю.

Двоє поранених є у Дружківці, по якій ворог вдарив двома FPV-дронами. Пошкоджені три одиниці цивільного транспорту. У Ясній Поляні Краматорського району в результаті бомбової атаки поранені двоє цивільних. 

На Краматорськ і околиці Росія скинула 32 бомби "КАБ-250". Наразі відомо про пошкодження 18 приватних будинків і 2 цивільних авто. У Семенівці пошкоджене домогосподарство.

У Новоселівці Лиманської ТГ пошкоджені приватний будинок і гараж. У Дробишевому зруйнована господарська споруда. У Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль "швидкої допомоги", а також три адмінбудівлі. На Світле Добропільської ТГ війська РФ спрямували бомбу "КАБ-250". Там  зруйнований приватний будинок.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
