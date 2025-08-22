Росіяни завдали по Краматорську понад три десятки ударів

Наразі встановлюється тип озброєнь, з якого завдали ударів.

Пізно ввечері 22 серпня росіяни завдали масованого удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомила пресслужба міськради Краматорська.

“22.08.2025 року в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів”, - йдеться у повідомленні.

