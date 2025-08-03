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Кількість жертв унаслідок російського удару по Краматорську зросла (оновлено)

Відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку.

Кількість жертв унаслідок російського удару по Краматорську зросла (оновлено)
Фото: ДСНС України

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до 5 осіб, ще 11 людей зазнали поранень.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа. 

наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року
Фото: Facebook/Вадим Філашкін
наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року

Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що відомо наразі про 11 поранених.

"Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки. За наявною інформацією, ще 5 людей перебувають під завалами", - додав очільник області.

наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року
Фото: Facebook/Вадим Філашкін
наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року

  • 31 липня росіяни завдали прицільного удару по п’ятиповерхівці. Зруйнували вщент половину будинку. Одразу було відомо про 3 загиблих та 11 поранених. 
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