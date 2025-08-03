Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до 5 осіб, ще 11 людей зазнали поранень.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Фото: Facebook/Вадим Філашкін наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року

Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що відомо наразі про 11 поранених.

"Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки. За наявною інформацією, ще 5 людей перебувають під завалами", - додав очільник області.

Фото: Facebook/Вадим Філашкін наслідки обстрілу Краматорська 31 липня 2025 року