Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Краматорську 31 липня зросла до 5 осіб, ще 11 людей зазнали поранень.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Унаслідок обстрілу відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.
Рятувальники розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 м², повністю ліквідовано.
Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що відомо наразі про 11 поранених.
"Ще 2 жертв обстрілу середмістя рятувальники дістали з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки. За наявною інформацією, ще 5 людей перебувають під завалами", - додав очільник області.
- 31 липня росіяни завдали прицільного удару по п’ятиповерхівці. Зруйнували вщент половину будинку. Одразу було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.