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МОН пояснило скасування наказу №1112: ключові положення збережуть у новому форматі

Рішення про скасування ухвалили через політичну домовленість із прифронтовими регіонами, де склалася особлива безпекова ситуація.

МОН пояснило скасування наказу №1112: ключові положення збережуть у новому форматі
Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова
Фото: скріншот відео

Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова заявила, що МОН не відмовляється від основних положень скасованого наказу №1112 попри його формальне скасування, передає «Суспільне».

«Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН — донесенні цих ідей до громад», — сказала Кузьмичова.

За її словами, рішення про скасування ухвалили через політичну домовленість із прифронтовими регіонами, де склалася особлива безпекова ситуація.

Основні положення наказу інтегрують у нові нормативні документи до 1 вересня. Освітній процес відбуватиметься з урахуванням умов, у яких перебуває дитина:

  • на прифронтових територіях — дистанційне навчання;
  • на тимчасово окупованих територіях — педагогічний патронаж, тобто індивідуальні заняття з учителем у вечірній час;
  • за кордоном — українознавчий компонент зі спрощеною програмою;
  • в безпечних регіонах — очне навчання.

«Наша мета — щоб дитина в тій системі освіти, яка вже не є однорідною, знаходила для себе той варіант, який відповідає її потребам», — наголосила Кузьмичова.

Освітні заклади самостійно визначатимуть форму навчання. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 5 осіб. Поєднання очної та дистанційної форм у межах одного класу не рекомендується через вплив на якість навчання та навантаження на вчителя.

  • Як відомо, 19 червня МОН затвердило зміни до нормативних документів, які регламентують дистанційне навчання під час воєнного стану. Ці зміни були частиною політики «Школа офлайн». Після критики з боку громадськості наказ скасували.
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