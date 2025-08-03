МОН пояснило скасування наказу №1112: ключові положення збережуть у новому форматі

Рішення про скасування ухвалили через політичну домовленість із прифронтовими регіонами, де склалася особлива безпекова ситуація.

Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова заявила, що МОН не відмовляється від основних положень скасованого наказу №1112 попри його формальне скасування, передає «Суспільне».

«Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН — донесенні цих ідей до громад», — сказала Кузьмичова.

За її словами, рішення про скасування ухвалили через політичну домовленість із прифронтовими регіонами, де склалася особлива безпекова ситуація.

Основні положення наказу інтегрують у нові нормативні документи до 1 вересня. Освітній процес відбуватиметься з урахуванням умов, у яких перебуває дитина:

на прифронтових територіях — дистанційне навчання;

на тимчасово окупованих територіях — педагогічний патронаж, тобто індивідуальні заняття з учителем у вечірній час;

за кордоном — українознавчий компонент зі спрощеною програмою;

в безпечних регіонах — очне навчання.

«Наша мета — щоб дитина в тій системі освіти, яка вже не є однорідною, знаходила для себе той варіант, який відповідає її потребам», — наголосила Кузьмичова.

Освітні заклади самостійно визначатимуть форму навчання. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 5 осіб. Поєднання очної та дистанційної форм у межах одного класу не рекомендується через вплив на якість навчання та навантаження на вчителя.