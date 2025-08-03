МОН пояснило скасування наказу №1112: ключові положення збережуть у новому форматі

Заступниця міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова заявила, що МОН не відмовляється від основних положень скасованого наказу №1112 попри його формальне скасування, передає «Суспільне».
«Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН — донесенні цих ідей до громад», — сказала Кузьмичова.
За її словами, рішення про скасування ухвалили через політичну домовленість із прифронтовими регіонами, де склалася особлива безпекова ситуація.
Основні положення наказу інтегрують у нові нормативні документи до 1 вересня. Освітній процес відбуватиметься з урахуванням умов, у яких перебуває дитина:
- на прифронтових територіях — дистанційне навчання;
- на тимчасово окупованих територіях — педагогічний патронаж, тобто індивідуальні заняття з учителем у вечірній час;
- за кордоном — українознавчий компонент зі спрощеною програмою;
- в безпечних регіонах — очне навчання.
«Наша мета — щоб дитина в тій системі освіти, яка вже не є однорідною, знаходила для себе той варіант, який відповідає її потребам», — наголосила Кузьмичова.
Освітні заклади самостійно визначатимуть форму навчання. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі — 5 осіб. Поєднання очної та дистанційної форм у межах одного класу не рекомендується через вплив на якість навчання та навантаження на вчителя.
- Як відомо, 19 червня МОН затвердило зміни до нормативних документів, які регламентують дистанційне навчання під час воєнного стану. Ці зміни були частиною політики «Школа офлайн». Після критики з боку громадськості наказ скасували.