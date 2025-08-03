Російські окупанти атакували ще один автомобільний міст у Херсоні, є загиблий

Окупанти завдали авіаудару по мосту, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів".

Російські окупанти завдали авіаударів по автомобільному мосту у Херсоні, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів". Загинув цивільний, який знаходився на мосту під час удару.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 серпня у проміжку між 11:00 та 11:10 збройні сили РФ здійснили чергову серію авіаційних ударів керованими авіабомбами по території міста Херсона.

"У зоні ураження — на автомобільному мосту через річку Конка, що з’єднує центральну частину міста з мікрорайоном "Острів", — виявлено тіло загиблого чоловіка 1958 року народження. Попередньо встановлено, що він перебував на проїжджій частині мосту в момент обстрілу та загинув внаслідок вибуху", — зазначають у прокуратурі.