Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику до мікрорайону. Також мікрорайон залишився без газу.

Влада Херсона наполегливо закликає мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через пошкодження мосту КАБом.

Як зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без “блакитного палива”.

“Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання”, – написав Прокудін.

Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

“Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно”, – наголосив очільник Херсонської ОВА.

Зі свого боку очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що це єдиний автомобільний міст, який забезпечує транспортне сполучення з мікрорайоном.