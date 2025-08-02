Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Влада Херсона наполегливо закликає мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через пошкодження мосту КАБом

Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику до мікрорайону. Також мікрорайон залишився без газу.

Влада Херсона наполегливо закликає мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через пошкодження мосту КАБом
Фото: скрін

Влада Херсона наполегливо закликає мешканців мікрорайону Корабел евакуюватися через пошкодження мосту КАБом

Як зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше.

Крім цього, понівечено й газогін. Тож деякий час мікрорайон буде без “блакитного палива”. 

“Тож закликаю людей евакуюватися до інших районів Херсона. Там ви отримаєте всю необхідну допомогу, зокрема щодо проживання”, – написав Прокудін.

Детальніше про те, як виїхати розкажуть фахівці обласного контакт-центру. Звертайтеся за номерами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

“Також додам, що наші військові контролюють ситуацію. Окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно”, – наголосив очільник Херсонської ОВА.

Зі свого боку очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що це єдиний автомобільний міст, який забезпечує транспортне сполучення з мікрорайоном.

мікрорайон Корабел у Херсоні
Фото: Google Maps
мікрорайон Корабел у Херсоні
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies