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Зеленський про обстріли території РФ: Росія затягує війну, отже буде отримувати справедливі відповіді

Глава держави зазначив, що такі операції на території ворога будуть продовжуватися.

Зеленський про обстріли території РФ: Росія затягує війну, отже буде отримувати справедливі відповіді
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 серпня повідомив, що сьогодні була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. 

“Я хочу подякувати за наші спеціальні далекобійні операції на території Росії. Це дуже відчувається. І кожна з них відчутна для ворога, і наші операції будуть продовжуватись. Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді”, – сказав Зеленський.

Також він повідомив, що були на тижні й відповідні реалізації Служби безпеки України проти тих, хто послаблює наш захист. “Викритий достатньо серйозний російський агент у Повітряних силах, також експосадовець Міністерства оборони України, який намагався заробляти на закупівлях продуктів для нашої армії”, – розповів президент.
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