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Експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ

Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ
Експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті 1 млрд грн
Фото: СБУ

За розтрату 1 млрд гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ повідомили про підозру колишньому т.в.о директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України.

Про це інформують пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора. 

Цей посадовець у 2022 році уклав з одним із товариств 7 однотипних договорів на закупівлю послуг з організації харчування на загальну суму понад 2,6 млрд грн. 

Підприємство за 11 днів (з 25.02.2022 до 07.03.2022) надало послуг з харчування лише на 45 млн грн, а потім чиновник МОУ без встановленої процедури погодження, без припинення попередніх контрактів уклав із товариством новий договір та 16 додаткових угод на закупівлю послуг з харчування на загальну суму понад 3,9 млрд грн.

При цьому вартість договору зросла на понад 1 млрд грн. Як зазначили у СБУ, вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.Слідчі СБУ повідомили ексчиновнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Наразі в суді на розгляді перебувають 4 обвинувальні акти стосовно цього посадовця Міноборони, обвинуваченого  в розтраті державних коштів під час укладення договорів на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту для потреб ЗСУ за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 114-1 КК України. Судовий розгляд триває.

  • Нещодавно ексчиновник Міноборони отримав підозру в службовій недбалості, яка призвела до збитків на сотні мільйонів.
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