ППО знешкодила 44 із 72 російських безпілотників

У ніч на 1 серпня протиповітряна оборона знешкодила 44 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Про це повідомили у Повітряних силах.

У ніч на 1 серпня (із 21.30 31 липня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксували влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Ворог атакував прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Фото: Повітряні сили