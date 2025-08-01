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ППО знешкодила 44 із 72 російських безпілотників

Зафіксували влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. 

ППО знешкодила 44 із 72 російських безпілотників
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 1 серпня протиповітряна оборона знешкодила 44 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

У ніч на 1 серпня (із 21.30 31 липня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксували влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Ворог атакував прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Фото: Повітряні сили

  • Сергій Бескрестнов (Флеш), фахівець і консультант Сил оборони з радіотехнологій, повідомив у соцмережах, що росіяни два дні поспіль застосовували проти нас "шахеди" з реактивним двигуном. Що відомо про ці реактивні "шахеди", читайте у матеріалі LB.ua "Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати".
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