Оборонці за вчора ліквідували 940 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи та 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія ворога змершилася на близько 1 054 200 осіб.

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