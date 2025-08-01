Оборонці за вчора ліквідували 940 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи та 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб
- танків – 11068 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23068 (+2) од
- артилерійських систем – 30944 (+33) од
- РСЗВ – 1451 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)
- крилаті ракети – 3551 (+3)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.