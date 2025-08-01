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Оборонці за вчора ліквідували 940 окупантів

Від початку вторгнення армія ворога змершилася на близько 1 054 200 осіб.

Оборонці за вчора ліквідували 940 окупантів
Ілюстративне фото
Фото: 210 окремий штурмовий полк

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 940 російських солдатів, ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи та 72 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 1.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 054 200 (+940) осіб 
  • танків – 11068 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23068 (+2) од
  • артилерійських систем – 30944 (+33) од
  • РСЗВ – 1451 (+0) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49057 (+163)
  • крилаті ракети – 3551 (+3)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56894 (+72)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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