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У Карпатах завершили ремонт моста, який почали ще в 2021 році

Йдеться про міст через річку Мачура на дорозі Р‑24 Татарів – Кам’янець‑Подільський біля Ворохти. 

У Карпатах завершили ремонт моста, який почали ще в 2021 році
міст через річку Мачура
Фото: facebook.com/agency.for.restoration

Біля селища Ворохта в Івано-Франківській області відремонтували міст через річку Мачура на дорозі Р‑24 Татарів – Кам’янець‑Подільський. 

Про це повідомило Державне агентство відновлення. 

Капітальний ремонт мосту розпочався в 2021 році. 

"Міст через річку Мачура  має довголітню історію. За тривалий період експлуатації його конструкції зносилися. Було проведене обстеження, за результатами якого виявили руйнування кам’яних берегових опор та підмив фундаментів опор річки. Було зведено тимчасовий об’їзний міст, по якому здійснювався рух транспорту. Після підготовчих робіт проведено демонтаж старої споруди та розпочато зведення нового мосту довжиною 18,5 пог. м", - йдеться в повідомленні.

Ремонт передбачалося завершити в 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення Росії та припинення фінансування роботи призупинили. 

Завдяки додатковому фінансуванню в 2025 році Служба відновлення ініціювала продовження робіт. 

Що зроблено:

  • демонтаж об’їзного мосту;
  • влаштування водоскидних споруд;
  • рекультивація об’їзної дороги;
  • влаштування бар’єрного огородження;
  • нанесення дорожньої розмітки;
  • влаштування дорожніх знаків.

Загалом у межах Івано-Франківської області протяжність траси Р‑24 - майже 178 км, на якій є чимало мостів, зокрема два - через річку Дністер. Найбільше мостів  на цій дорозі - в гірській місцевості Прикарпаття. Їх оновлення має стратегічно важливе значення для забезпечення логістики. 

Як повідомлялося, цього року в Україні потребують ремонту понад 135 мостів на дорогах загального користування державного значення. 
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