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Масштабні лісові пожежі спалахнули на Донеччині

Рятувальники гасять вісім осередків.

Масштабні лісові пожежі спалахнули на Донеччині
пожежі на Донеччині

У Краматорському районі Донецької області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, спричинених російськими обстрілами.

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Про це повідомило ДСНС Донеччини.

пожежі на Донеччині
пожежі на Донеччині

Станом на 31 липня залишаються активними вісім осередків займання.

До гасіння залучили як рятувальників, так і працівників лісових господарств. Піротехнічні підрозділи обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

пожежі на Донеччині
пожежі на Донеччині

Загальна площа займання перевищує 1 100 гектарів лісу та трав’яної підстилки. Внаслідок вогню пошкоджено понад 79 приватних будинків.

У ДСНС закликали громадян не наближатися до районів пожеж та дотримуватись заходів безпеки.
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