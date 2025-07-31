У Краматорському районі Донецької області триває ліквідація масштабних лісових пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Про це повідомило ДСНС Донеччини.

пожежі на Донеччині

Станом на 31 липня залишаються активними вісім осередків займання.

До гасіння залучили як рятувальників, так і працівників лісових господарств. Піротехнічні підрозділи обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів.

пожежі на Донеччині

Загальна площа займання перевищує 1 100 гектарів лісу та трав’яної підстилки. Внаслідок вогню пошкоджено понад 79 приватних будинків.

У ДСНС закликали громадян не наближатися до районів пожеж та дотримуватись заходів безпеки.