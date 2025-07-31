​В ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що росіяни не захопили Часів Яр

Окупанти "на камери" встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який вже тривалий час не перебуває під контролем українських сил.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" спростували заяви росіян про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

"Протягом трьох днів - 27, 28 та 29 липня - противник у світлий час доби, ризикуючи власним життям заради обіцяної відпустки, здійснював демонстративні дії в різних локаціях населеного пункту Часів Яр. За наявною інформацією, саме такий вид заохочення - короткострокова відпустка - пропонується російським військовим за участь у подібних «акціях»", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти встановлювали триколори в районі вогнетривкого комбінату, який фізично вже тривалий час не перебуває під контролем українських сил, а також на тимчасово підконтрольній противнику території району Північний.

Перед цим в районі Шевченка ворог завдавав артилерійських ударів по позиціях Сил оборони під відеозйомку, що ймовірно, є елементом внутрішньої пропаганди.

Вже 30 липня, з 5:00 до 9:00 ранку, росіяни спробували штурмувати позиції Сил оборони двома групами по шість військовослужбовців. Пізніше вони залучили дві бойові броньовані машини.

"Проте спроба зазнала фіаско — штурмова група, до складу якої входило щонайменше троє жінок, була зупинена на східних околицях Часового Яру, в районі Північний. Обидві бойові машини були знищені, а особовий склад, який намагався сховатися в навколишній забудові, зазнав суттєвих втрат", - зазначили військові.

"Попри російські інформаційні маніпуляції, Часів Яр залишається під контролем 11-го армійського корпусу, зокрема - 24 ОМБР, яка продовжує утримувати місто попри постійні спроби противника просунутися", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".