​Росія спрямовує ракети "Іскандер-К" на наднизьких висотах, тому їх важко збивати

У ніч на 31 липня РФ атакувала Київ крилатими ракетами "Іскандер-К", які летіли із Курщини та на наднизькій висоті. Через це їх було важко збивати.

Як пише "Українська правда", про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що усі ракети є небезпечними.

"Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, є з меншим. Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину – це крилаті ракети наземного базування, ракети "Іскандер-К"", – сказав він і додав, що це – також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія (крім "Х-101" і "Калібрів").

Ігнат зазначив, що за класом ці ракети однакові, але є особливості щодо їхнього збиття.

Найкращими є показники збиття крилатих ракет Х-101: понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено протиповітряною обороною. Наступними є ракети "Калібр": їх збили понад половину. Менше половини збито крилатих "Іскандерів".

"Іскандер-К" є не менш небезпечною ніж балістична ракета "Іскандер-М", оскільки час підльоту невеликий. Ворог запускав крилаті ракети цього разу з Курської області, яка знаходиться зовсім недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало.

Ще одна особливість, яку росіяни використовують – це наднизькі висоти. Вороги використовують русла річок, рельєф місцевості, ракета притискається низько до землі і стає малопомітною для нашої протиповітряної оборони.

"Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалося уразити", – сказав Ігнат.