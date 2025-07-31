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​Росія спрямовує ракети "Іскандер-К" на наднизьких висотах, тому їх важко збивати

Сьогодні вночі ракети на Київ росіяни запускали із Курщини. 

​Росія спрямовує ракети "Іскандер-К" на наднизьких висотах, тому їх важко збивати
Ілюстративне фото
Фото: defence-ua

У ніч на 31 липня РФ атакувала Київ крилатими ракетами "Іскандер-К", які летіли із Курщини та на наднизькій висоті. Через це їх було важко збивати. 

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Як пише "Українська правда", про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що усі ракети є небезпечними.

"Є ракети, які збиваються з більшим показником ефективності, є з меншим. Що стосується ракет, які сьогодні атакували Київщину – це крилаті ракети наземного базування, ракети "Іскандер-К"", – сказав він і додав, що це – також одні з найпопулярніших ракет, якими обстрілює Росія (крім "Х-101" і "Калібрів").

Ігнат зазначив, що за класом ці ракети однакові, але є особливості щодо їхнього збиття.

Найкращими є показники збиття крилатих ракет Х-101: понад 2,5 тисячі запущено і близько 2 тисяч уражено протиповітряною обороною. Наступними є ракети "Калібр": їх збили понад половину. Менше половини збито крилатих "Іскандерів".

"Іскандер-К" є не менш небезпечною ніж балістична ракета "Іскандер-М", оскільки час підльоту невеликий. Ворог запускав крилаті ракети цього разу з Курської області, яка знаходиться зовсім недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення та реагування доволі мало.

Ще одна особливість, яку росіяни використовують – це наднизькі висоти. Вороги використовують русла річок, рельєф місцевості, ракета притискається низько до землі і стає малопомітною для нашої протиповітряної оборони. 

"Таким чином, противник застосовує ці ракети вже не вперше, і сьогодні лише три із восьми вдалося уразити", – сказав Ігнат. 

  • Після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками росіяни в ніч на 31 липня завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами. Станом на 12:06 відомо, що є 8 загиблих людей, зокрема мама з шестирічним хлопчиком. Постраждалих - понад сотня. 
  • Уночі зафіксували прямі влучання 5 російських ракет та 21 дрона, майже всі – у столиці.
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