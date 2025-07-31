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Головне за ніч та ранок четверга, 31 липня: масована атака на Київ, понад 190 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 193 бойових зіткнення, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок четверга, 31 липня: масована атака на Київ, понад 190 боєзіткнень
Рятувальники працюють на місці влучання ракети у Києві 31 липня
Фото: ДСНС

Після багатогодинного обстрілу ударними безпілотниками росіяни в ніч на 31 липня завдали ще одного удару по Києву – але вже крилатими ракетами.

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Уранці начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, це хлопчик шести років. Станом на ранок відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Серед постраждалих - троє поліцейських.

Ткаченко вранці повідомив, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в 9-поверховий житловий будинок в Святошинському районі. Також постраждали Шевченківський, Солом'янський та Голосіївський райони.

За інформацією моніторингових каналів, попередньо йшлося про використання 6-8 засобів ураження типу "Іскандер-К". У столиці чули серію дуже гучних вибухів. Загалом по Києву наслідки російської комбінованої атаки є на понад 27 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Про прямий удар російської ракети у будинок в Києві в ніч на 31 липня повідомив і глава начальник МВС Ігор Клименко.

Наразі є близько 10 заяв про зниклих безвісти. Імовірно, частина з них перебувають під завалами.

У під'їзді зруйнованого будинку, який є наполовину знищеним, загалом 56 квартир. Станом на 09:00 тривали роботи із деблокування чоловіка. Після кількох годин роботи вдалося деблокувати тіло однієї людини.

Розбір завалів триває.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 32 атаки росіян.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів: Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1070 солдатів. Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 053 260 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 31 липня російські війська атакували 309 ударними дронами та 8 крилатими ракетами. ППО знешкодила 291 ціль ворога. Однак зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в Києві) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі – у столиці.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

  • 288 ударних БпЛА;
  • 3 крилаті ракети Іскандер-К.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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