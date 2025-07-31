У Бучанському районі є пошкодження внаслідок нічного удару

За даними ОВА, минулося без поранених.

У Київській області внаслідок російської нічної атаки є ушкодження в Бучанському районі. Там пошкоджені будівлі трьох магазинів і склади.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Микола Калашнік.

“В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі”, – сказав він.

Він подякував захисникам з проєкту "Чисте небо", які займаються перехопленням ворожих БпЛА.