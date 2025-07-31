У Бучанському районі є пошкодження внаслідок нічного удару

У Київській області внаслідок російської нічної атаки є ушкодження в Бучанському районі. Там пошкоджені будівлі трьох магазинів і склади.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Микола Калашнік.
“В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі”, – сказав він.
Він подякував захисникам з проєкту "Чисте небо", які займаються перехопленням ворожих БпЛА.
- У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ. Спершу – серією дронів, а тоді ще й ракетами. Станом на 8 ранку є інформація про понад 50 поранених і шістьох убитих. Є влучання в будинок в Святошинському районі та численні пошкодження в інших локаціях.