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У Бучанському районі є пошкодження внаслідок нічного удару

За даними ОВА, минулося без поранених. 

У Бучанському районі є пошкодження внаслідок нічного удару
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У Київській області внаслідок російської нічної атаки є ушкодження в Бучанському районі. Там пошкоджені будівлі трьох магазинів і склади. 

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Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Микола Калашнік.

“В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі”, – сказав він. 

Він подякував захисникам з проєкту "Чисте небо", які займаються перехопленням ворожих БпЛА. 

  • У ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ. Спершу – серією дронів, а тоді ще й ракетами. Станом на 8 ранку є інформація про понад 50 поранених і шістьох убитих. Є влучання в будинок в Святошинському районі та численні пошкодження в інших локаціях.
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