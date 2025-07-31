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У Києві внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту

Йдеться про Солом'янський і Святошинський райони. 

У Києві внаслідок атаки перекрили рух на шести вулицях, є зміни в курсуванні громадського транспорту
Атака на Київ 31 липня
Фото: ДСНС в Facebook

Унаслідок нічної атаки Росії по Києву частково перекрито рух транспорту і вулиці. Про це повідомили в КМДА.

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Йдетьс переважно про Солом’янський і Святошинський райони. За даними патрульної поліції, перекрито

  • вул. Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова)
  • пров. Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською)
  • вул. Івана Дзюби (від перехрестя з вул. Василя Доманицького до перехрестя з вул. Василя Кучера)
  • вул. Пост-Волинською (від перехрестя з просп. Відрадним до перехрестя з вул. Новопольовою)
  • вул. Академіка Шалімова (від перехрестя з вул. Залісною)
  • вул. Волноваською (від перехрестя з бульв. Вацлава Гавела).

Пасажирський транспорт курсує зі змінами руху:

  • автобус № 69 у напрямку ст. м. "Палац спорту" – вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом
  • тролейбус № 27 у напрямку ст. "Київ-Волинський" – до Індустріального шляхопроводу
  • автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний – вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами
  • автобус № 2 – просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Атака на Київ 31 липня

Усю ніч Росія гатила по столиці дронами і ракетами. Вибухи лунали в різних районах, та найбільше постраждав Солом'янський. Спершу ворог запустив серію дронів. Потім – ракети, є пряме влучання в дім у Святошинському районі.

Станом на 8 ранку відомо про 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, це хлопчик шести років. Є 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. 
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