Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку обстріляли росіяни

Тоді від обстрілу загинуло 16 засуджених, ще 43 були поранені.

Міністр юстиції Герман Галущенко відвідав Біленьківську виправну колонію у Запорізькій області, яку армія РФ атакувала КАБами 28 липня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Галущенко запевнив, що всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу, а характер удару свідчить про те, що ціллю була саме пенітенціарна установа.

“У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Наразі ми вивчаємо всі обставини, включно з тим, як саме був завданий цей удар”, — зазначив Герман Галущенко.

Також під час візиту до колонії було порушено питання відновлення об’єкта та розглянуто управлінські рішення щодо подальшого використання території.

У ніч на 29 липня російські війська атакували один з пенітенціарних закладів Запорізької області. За оновленими даними від Офісу генпрокурора, вбито 16, поранені 43 людини.

Моніторингова місія ООН планує відвідати місце удару росіян по в’язниці у Запорізькій області.