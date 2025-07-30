Шмигаль: мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально, це свідоме рішення українців

Міністр оборони зазначив, що мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.

Про це він розповів в інтерв’ю для BBC News Україна.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять в ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, цей "невеликий, скандальний відсоток" ми постійно бачимо в медіа.

"І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців", - наголосив міністр оборони.

Шмигаль також упевнений, що немає ніякого "класового розшарування" мобілізованих - економічного, політичного, а також відкинув твердження, що в армії нібито служать лише бідні.

"Подивіться в армії – там різні люди. Там є і бізнесмени, і люди з сіл. Армія – це віддзеркалення українського суспільства. Я не маю поки результатів якихось досліджень, я це кажу інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді і міфах", - сказав він.

При цьому Шмигаль зазначив, що мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина.

"Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти", - додав міністр оборони.

Як повідомлялося, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX).

Раніше в Держбюро розслідувань повідомили, що розслідували майже тисячу справ про ухилення від військової служби.