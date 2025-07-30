На Миколаївщині через російський обстріл пошкоджений газопровід

Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

У прифронтовому Очакові Миколаївської області під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Більше сотні клієнтів залишися без газу.

Про це повідомляє Миколаївська філія "Газмережі".

"Внаслідок обстрілу більше сотні клієнтів залишись без газу. Працівники Миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути "блакитне паливо" в оселі містян. Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли РФ", – ідеться у повідомленні.

Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше.