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На Миколаївщині через російський обстріл пошкоджений газопровід

Відновлення газопроводу ускладнюють регулярні обстріли РФ.

На Миколаївщині через російський обстріл пошкоджений газопровід
Гасіння пожежі після російського обстрілу Очакова на Миколаївщині 1 липня 2024 року

У прифронтовому Очакові Миколаївської області під час ворожого обстрілу було пошкоджено газопровід. Більше сотні клієнтів залишися без газу.

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Про це повідомляє Миколаївська філія "Газмережі".

"Внаслідок обстрілу більше сотні клієнтів залишись без газу. Працівники Миколаївської філії оперативно локалізували аварійну ситуацію та намагаються якомога швидше повернути "блакитне паливо" в оселі містян. Роботу ускладнюють регулярні масовані обстріли РФ", – ідеться у повідомленні.

Про результати відновлення газопостачання буде проінформовано пізніше.

  • На Миколаївщині унаслідок російського обстрілу горіли склади підприємства. Пошкоджені будинки та адмінбудівля, але люди не постраждали.
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