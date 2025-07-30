Росіяни атакували рятувальників в Оріхові на Запоріжжі

У прифронтовому Оріхові Запорізької області рятувальники під час ліквідації пожежі потрапили під російський обстріл.

Про це інформує ДСНС України.

"Рятувальники потрапили під підступний обстріл у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі. росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті ліквідовували пожежі, спричинені попередньою ворожою атакою", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. Особовий склад не постраждав.