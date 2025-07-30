Мелоні назвала включення президента Матарелли до "списку русофобів" пропагандистською операцією Росії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на включення Росією президента Матарелли до "списку русофобів", і заявила, що таким чином РФ намагається відвернути увагу від своєї відповідальності за розв’язану в Україні війну.

Про це йдеться у заяві Мелоні на сайті італійського уряду.

"Італія твердо вирішила підтримати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни, розв'язаної Росією три роки тому, і продовжує підтримувати український народ у його героїчному опорі", — наголошує у заяві Прем'єрка.

Мелоні наголошує, що оприлюднення Міністерством закордонних справ РФ списку нібито "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є нічим іншим, як черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від відповідальності Москви за розв'язану війну в Україні.

"Тому я хочу висловити свою солідарність з Президентом Республіки Серджіо Маттареллою, міністрами Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також з усіма тими, хто став мішенню цієї неприйнятної провокації", — наголошує Мелоні.