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Мелоні назвала включення президента Матарелли до "списку русофобів" пропагандистською операцією Росії

Мелоні наголосила на продовження підтримки України.

Мелоні назвала включення президента Матарелли до "списку русофобів" пропагандистською операцією Росії
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відреагувала на включення Росією президента Матарелли до "списку русофобів", і заявила, що таким чином РФ намагається відвернути увагу від своєї відповідальності за розв’язану в Україні війну.

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Про це йдеться у заяві Мелоні на сайті італійського уряду.

"Італія твердо вирішила підтримати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни, розв'язаної Росією три роки тому, і продовжує підтримувати український народ у його героїчному опорі", — наголошує у заяві Прем'єрка.

Мелоні наголошує, що оприлюднення Міністерством закордонних справ РФ списку нібито "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є нічим іншим, як черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від відповідальності Москви за розв'язану війну в Україні.

"Тому я хочу висловити свою солідарність з Президентом Республіки Серджіо Маттареллою, міністрами Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також з усіма тими, хто став мішенню цієї неприйнятної провокації", — наголошує Мелоні.

  • Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Росії після того, як Москва включила італійського президента Серджо Маттареллу та інших чиновників до "списку русофобів".
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