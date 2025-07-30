Розвідка: Кремль продовжує обмежувати росіян від інтернету

У червні цього року перебої зв’язку охопили 77 регіонів.

У липні кількість відключень інтернету в Росії сягнув рекордної кількості — 1470 випадків.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, а й за регулярністю. На сьогодні зникнення доступу до інтернету в окремих регіонах Росії відбувається майже щоденно, тоді як раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер.

Відключення зафіксовані у Липецькій, Володимирській, Московській, Нижньогородській, Свердловській та Тюменській областях, у Красноярському краї, Санкт-Петербурзі, Новосибірську.

У червні цього року перебої зв’язку охопили 77 регіонів, з яких 47 були повністю відрізані від мережі. У липні ситуація погіршилася — масові збої почали виникати додатково у 18 регіонах, причому навіть у розташованих далеко від зони бойових дій: Примор'я, Сахалін, Камчатка.

Провідний інтернет також працює зі збоями.

Населення Росії змушене адаптуватися до життя без стабільного доступу до мережі: без звичного здійснення фінансових транзакцій, користування навігацією й онлайн-послуг.

Звернення до влади щодо ситуації, яка склалася з інтернет-зв'язком, не допомагають. Чиновники, навпаки, погрожують відправити скаржників на війну проти України.

Рішення про обмеження зв’язку російські силові структури спільно з провайдерами ухвалюють на основі оцінки "оперативної обстановки", що часто не пояснюється детально.

"Справжньою метою таких дій є контроль інформації та обмеження доступу росіян до джерел, небажаних для Кремля", — кажуть у розвідці.