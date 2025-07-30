​Таїланд звинуватив Камбоджу у другому за два дні порушенні режиму тиші

У середу, 30 липня, військові Таїланду звинуватили Камбоджу у порушенні домовленості про припинення вогню на трьох окремих ділянках уздовж спірного кордону.
Як пише Reuters, Таїланд заявив, що камбоджійські сили відкрили вогонь по позиціях у північно-східній провінції Сісакет на кордоні. Зазначається, що застосували стрілецьку зброю та гранатомети, і Таїланд був змушений "відповісти в межах самооборони".
"Це вже другий інцидент з моменту укладення домовленості. Такі дії демонструють неповагу до угод, підривають зусилля щодо деескалації та руйнують довіру між двома країнами", – заявив речник армії Таїланду генерал-майор Вінтай Суварає.
Камбоджа відкинула звинувачення, заявивши про свою відданість перемир’ю та закликавши до залучення спостерігачів.
"Камбоджа категорично відкидає звинувачення у порушенні перемир’я як неправдиві, маніпулятивні та шкідливі для крихкого процесу відновлення довіри", – заявив речник міністерства закордонних справ Камбоджі Чум Соунрі. Він додав, що уряд підтримує створення механізму моніторингу та залучення незалежних спостерігачів.
Ці звинувачення прозвучали менш ніж за два дні після того, як обидві країни погодилися на припинення вогню, укладене за посередництва в Малайзії.
Угода про припинення вогню передбачає зупинку пересування військ і до високорівневої військової зустрічі, яка має відбутися 4 серпня в Камбоджі за участі міністрів оборони. Наразі не надходило повідомлень про обстріли з важкої артилерії, але також немає жодних ознак відведення військ з обох боків.
- Перемир’я набрало чинності опівночі з понеділка на вівторок і мало на меті зупинити бойові дії та не допустити ескалації конфлікту, який тривав п’ять днів і призвів до загибелі щонайменше 43 осіб та переміщення понад 300 тисяч цивільних по обидва боки кордону.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.
- Трамп попередив керівництво Таїланду і Камбоджі про серйозні наслідки у разі продовження бойових дій.
- Таїланд і Камбоджа наразі підпадають під 36%-й тариф на свої товари у США, які є найбільшим ринком збуту для обох країн за умови, якщо не досягнуть угоди про зниження. Після домовленості про припинення вогню Трамп повідомив, що поговорив із обома лідерами та дав розпорядження своїй торговій команді розпочати переговори щодо тарифів.
- Вчора, у перший день дії угоди, Таїланд звинуватив Камбоджу в навмисному її порушенні.