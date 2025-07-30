​Таїланд звинуватив Камбоджу у другому за два дні порушенні режиму тиші

У середу, 30 липня, військові Таїланду звинуватили Камбоджу у порушенні домовленості про припинення вогню на трьох окремих ділянках уздовж спірного кордону.

Як пише Reuters, Таїланд заявив, що камбоджійські сили відкрили вогонь по позиціях у північно-східній провінції Сісакет на кордоні. Зазначається, що застосували стрілецьку зброю та гранатомети, і Таїланд був змушений "відповісти в межах самооборони".

"Це вже другий інцидент з моменту укладення домовленості. Такі дії демонструють неповагу до угод, підривають зусилля щодо деескалації та руйнують довіру між двома країнами", – заявив речник армії Таїланду генерал-майор Вінтай Суварає.

Камбоджа відкинула звинувачення, заявивши про свою відданість перемир’ю та закликавши до залучення спостерігачів.

"Камбоджа категорично відкидає звинувачення у порушенні перемир’я як неправдиві, маніпулятивні та шкідливі для крихкого процесу відновлення довіри", – заявив речник міністерства закордонних справ Камбоджі Чум Соунрі. Він додав, що уряд підтримує створення механізму моніторингу та залучення незалежних спостерігачів.

Ці звинувачення прозвучали менш ніж за два дні після того, як обидві країни погодилися на припинення вогню, укладене за посередництва в Малайзії.

Угода про припинення вогню передбачає зупинку пересування військ і до високорівневої військової зустрічі, яка має відбутися 4 серпня в Камбоджі за участі міністрів оборони. Наразі не надходило повідомлень про обстріли з важкої артилерії, але також немає жодних ознак відведення військ з обох боків.