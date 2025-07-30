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Ще одна країна Євросоюзу визнає Палестину

Це має "відобразити прихильність до досягнення миру".

Ще одна країна Євросоюзу визнає Палестину
Фото: EPA/UPG

Про намір офіційно визнати Палестину суверенною державою у вересні перед відкриттям роботи нової сесії Генасамблеї ООН заявила найменша за територією країна Європейського Союзу - Мальта.

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Як пише Reuters, прем'єр-міністр Роберт Абела назвав цей крок "відображенням прихильності до зусиль щодо досягнення тривалого миру на Близькому Сході".

Мальта планувала визнати Палестину ще на початку літа під час відповідної конференції ООН, проте захід було відкладено. Ухваленню рішення сприяв тиск з боку парламентської меншості, яку складають правоцентристи.

  • Франція та Велика Британія теж встигли анонсувати визнання суверенітету Палестини.
  • Ще раніше у Європі відповідне рішення юридично оформили Ірландія, Іспанія, Норвегія та Словенія. 
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