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Середземномор'я переживає рекордні хвилі спеки, Туреччина та Балкани борються з лісовими пожежами

Пожежі в деяких частинах Південно-Східної Європи та на Балканах пошкодили будинки та призвели до масштабної операції з гасіння пожеж

Середземномор'я переживає рекордні хвилі спеки, Туреччина та Балкани борються з лісовими пожежами
Туреччина, липень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Туреччина зіткнеться з “дуже ризикованим тижнем” щодо лісових пожеж. Про це заявив міністр лісового господарства країни Ібрагім Юмаклі, повідомляє France24.

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Пожежі в деяких частинах Південно-Східної Європи та на Балканах пошкодили будинки та призвели до масштабної операції з гасіння пожеж, яка включала евакуацію мешканців. Майже 100 людей зіткнуться з судовим переслідуванням через пожежі в Туреччині.

Поблизу Бурси, четвертого за величиною міста Туреччини, минулими вихідними спалахнули пожежі. Лісову пожежу на північний схід від Бурси загалом погасили, але пожежа на південь від міста продовжувалася, хоча її інтенсивність “значно зменшилася”.

За словами Юмаклі, займання у Карабуку на північному заході Туреччини, також за шість днів “зменшилося за інтенсивністю”, а пожежа в Караманмараші на півдні значною мірою взята під контроль.

Лісова пожежа також спалахнула за межами західного портового міста Ізмір, де 11 літаків допомагали наземним пожежним підрозділам та мешканцям боротися з вогнем.

У Греції пожежники боролися з лісовою пожежею, яка спалахнула в понеділок поблизу університетського кампусу недалеко від центру Афін. “Літаки та гелікоптери, що скидали воду, гуділи над центром міста, прямуючи до місця пожежі поблизу Афінського національного технічного університету, розташованого в передгір'ях навколо грецької столиці”, ‒ йдеться у матеріалі.

Загалом, 11 літаків та вісім гелікоптерів посилили 110 пожежників на місцях. Поліція оголосила про перекриття доріг у цьому районі, зокрема єдиної автомагістралі, яка оточує місто.

Пожежу, що згасала на острові Кітера, що лежить на південь від Пелопоннесу, знову активізував сильний вітер. Протягом вихідних полум'я охопило близько 10% суходолу невеликого острова, що спричинило евакуацію кількох сіл.

Греція, 28 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Греція, 28 липня 2025 року

Турецька пожежна команда з 22 осіб та п'яти транспортних засобів перетнула північний кордон у понеділок, щоб допомогти болгарським бригадам боротися з великою пожежею поблизу села Лесово, яке було евакуйовано.

Ця пожежа була однією з сотень по всій Болгарії, найсильніша з яких сталася поблизу південно-західного села Струмяні. Міністерство внутрішніх справ назвало пожежу “надзвичайно великою”, через вплив сильного вітру на вогонь з місця відкликали 200 рятувальників.

Кілька сіл зазнали значних пошкоджень, десятки будинків згоріли дотла. За даними уряду, станом на понеділок за попередні 24 години погасили 269 пожеж.

В Албанії пожежники боролися щонайменше з шістьма окремими лісовими пожежами в понеділок, повідомило міністерство оборони. Два тижні пожеж спустошили тисячі гектарів лісу в цій балканській країні.

Найбільший ризик зазнали райони північного сходу, де на важкодоступні гірські плато скидали воду з літаків. На півдні країни нічний вітер призвів до спалахів у муніципалітетах Дельвіні та Конисполь, а також у районі Хімара на Адріатичному узбережжі, де минулого тижня спалахнули лісові пожежі.

Влада заявила, що за вихідні через лісові пожежі заарештували щонайменше десять людей.
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