Греція висловила дипломатичний протест Албанії

Грецьке міністерство закордонних справ передало представникам Албанії ноту протесту через публікацію у газеті міноборони мапи, на якій деякі території сучасної Греції зображені як "історичні албанські".

Як пише "Європейська правда", стаття, що спричинила скандал, була присвячена 147-ій річниці Берлінського конгресу, де області Корфу, Епір та Гревена було закріплено за Грецією. У міноборони Албанії це вважають "історичною несправедливістю".

У відповідь офіційні Афіни нагадали, що у 1878 році албанці не мали своєї незалежної держави, а на трьох територіях переважало грецьке населення. Греція вважає, що такі публікації "негативно впливають на зміцнення відносин між двома країнами".

Хоча у 90-х Греція та Албанія підписали договір про дружбу, існує парадокс: формально грецький парламент досі не скасував оголошення війни у 1940 році, коли на Грецію напали окупаційні війська італійців з Албанії.