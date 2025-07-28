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Переговори США і Канади щодо мит перебувають у «напруженій фазі», заявив прем’єр Карні

Карні наголосив, що підпише лише таку торговельну угоду, яка буде вигідна Канаді.

Переговори США і Канади щодо мит перебувають у «напруженій фазі», заявив прем’єр Карні
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що переговори з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо тарифів та торгівлі перебувають у «напруженій фазі», пише Bloomberg.

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Це попри слова президента США про те, що угода з Канадою не є пріоритетом.

«Це переговори. Те, що публікується, — лише частина контексту», — сказав Карні журналістам у 28 липня, коментуючи заяву Трампа про те, що Вашингтон може не досягти угоди з Оттавою.

Карні наголосив, що підпише лише таку торговельну угоду, яка буде вигідна Канаді. Водночас він визнав, що повне скасування американських мит є малоймовірним.

У неділю ЄС уклав угоду зі США, яка передбачає базове мито 15% на більшість експорту. Такі ж умови раніше погодила Японія. На цьому тлі Карні підкреслив, що Канада має іншу ситуацію, оскільки вже є ключовим експортером енергоносіїв до США, тоді як Європа лише зобов’язалася їх закуповувати.

Очікується, що міністр торгівлі Канади Домінік Леблан проведе тиждень у Вашингтоні перед дедлайном 1 серпня, коли Трамп пообіцяв підвищити мита на канадський імпорт з 25% до 35%.

На цей момент США звільнили більшість канадських товарів, які постачаються в межах USMCA, від нових мит. Білий дім сигналізує, що пільги можуть зберегти і після 1 серпня, однак остаточне рішення залишиться за президентом.

Попри це, Канада все ще стикається з високими митами на сталь, алюміній, лісоматеріали й автомобілі, а Трамп погрожує ввести мита на імпорт міді вже цієї п’ятниці.
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