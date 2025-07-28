ЦПД: Кремль маніпулює "загрозою нацизму" та погорожує Європі

У Кремлі виступають із черговими маніпулятивними заявами, мовляв, "росія воює одна проти всього Заходу", а в Європі "закінчується вакцина від нацизму".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Міністр закордонних справ росії сергій лавров знову виступив з маніпулятивними заявами, стверджуючи, що "росія воює одна проти всього Заходу". Насправді це не так, адже рф офіційно визнала участь військ КНДР у боях на курському напрямку. Він також заявив, що "вакцина від нацизму в Європі перестає діяти", використовуючи риторику кремлівської пропаганди, яка прагне зобразити Європу нестабільною та нездатною протистояти "загрозі нацизму", тоді як сама росія продовжує агресію проти України", — кажуть у ЦПД.

У Центрі наголошують, що заяви Лаврова — це спроба створити образ ворога в Європі, виправдати агресію РФ та знизити рівень підтримки України.

Фото: ЦПД

"Він продовжує маніпулювати фактами, перекладаючи відповідальність на Захід і намагаючись показати, що росія нібито "захищає свою культуру" в Україні. Однак реальні дії кремля свідчать, що росія не хоче миру, а навпаки — посилює агресію, підживлюючи міжнародну напругу і відкидаючи можливості для конструктивного діалогу", — додають у Центрі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною, до 10-12 днів.