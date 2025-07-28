Опитування 7 країн ЄС: більшість – за спільний план стосовно війні в Україні, але лише 13% підтримують відправку бійців

Більшість опитаних європейців виступає за створення спільного плану Євросоюзу стосовно війни в Україні. Але з них лише 13 % підтримують відправку своїх армій на бойові дії. 29 % згодні відправити миротворців. Такі дані опублікувала організація European Movement.

56% опитаних із семи країн Євросоюзу виступили за розробку спільного плану дій між країнами на тему війни в Україні і створення європейської армії під спільним лідерством. З них 57 % вбачають необхідність спільних дій задля дипломатичних переговорів про мир.

За посилення економічних санкцій проти Росії – 55%, гуманітарної допомоги – 50%. За надання Україні більш досконалої та потужної зброї лише 39%, за прискорений вступ України до ЄМ – 34 %, за європейських миротворців – 29 %. За відправлення солдатів ЄС на передову – 13 %.

"Дані показують, що, можливо, настав час, щоб політичні еліти в Брюсселі, Парижі, Берліні та за його межами усвідомили той факт, що більше людей, ніж вони думали, хочуть армії ЄС", – сказав Петро Фасулас, гендиректор European Movement, у коментарі Politico.

Серед країн найбільше спільний план ЄС стосовно війни в Україні підтримують шведи – 56 % опитаних, потім поляки – 56%, тоді громадяни Румунії і Італії (56 %), Франції (54 %), Іспанії – 53 %, а найменше – Німеччини – 51%.

Фото: European Movement

Фото: European Movement

Загалом опитування показало, що європейці дедалі більше висловлюють розчарування у демократі. Лише 36 % опитаних є послідовними прихильниками демократії. 64 % – понад 3500 опитаних з семи найбільших країн Євросоюзу – є послідовними прихильниками демократії, але вважають, що зараз їм потрібен сильніший лідер, ніж раніше, пише Politico.

Найсильнішими демократичні цінності є в Швеції, де 52 % учасників опитування її цінують. У Німеччині та Італії таких 42 %.

В усіх інших країнах менш ніж половина підтримує послідовну демократію, а в Франції і Румунії – по 30 %. В Іспанії кожен четвертий висловив підтримку демократії.

Гендиректор European Movement у коментарі Politico сказав, що низький відсоток послідовної підтримки демократії "справді викликає занепокоєння".

"Це не означає, що наші співгромадяни антидемократичні. Але вони розчаровані, позбавлені влади і ілюзій, а це те, що сіє зерна авторитаризму", – сказав Петрос Фассулас.

Водночас, дослідження виявило значну підтримку європейської співпраці, включно з підтримкою України та партнерства в галузі оборони та боротьби з дезінформацією. Майже половина всіх опитаних заявили, що хочуть, щоб ЄС інтегрував свої війська для реагування на зростаючі загрози з боку таких країн, як Росія.