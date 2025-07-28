Хмельницька область вночі і вранці відбивала удари. Старокостянтинів був основним напрямком атаки (оновлено)

Інформації про поранених немає.

Хмельницьку область цієї ночі атакували російські дрони, вранці – ракети. Є збиття, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Саме Старокостянтинів Хмельницької області став основним напрямком удару. Інформації про загиблих і поранених в ОВА немає.

За уточненими даними, пошкоджено 18 вікон і двері адмінбудівлі підприємства. Інформація про жертв і поранених до ОВА не надходила.

"Завдяки злагодженим діям сил та засобів протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed»", – сказав Тюрін.

Вночі Росія знову атакувала різні українські регіони безпілотниками. В Києві поранень зазнали вісім людей. Там постраждала багатоповерхівка.



