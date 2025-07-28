Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Хмельницька область вночі і вранці відбивала удари. Старокостянтинів був основним напрямком атаки (оновлено)

Інформації про поранених немає. 

Хмельницька область вночі і вранці відбивала удари. Старокостянтинів був основним напрямком атаки (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Хмельницьку область цієї ночі атакували російські дрони, вранці – ракети. Є збиття, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Саме Старокостянтинів Хмельницької області став основним напрямком удару. Інформації про загиблих і поранених в ОВА немає.

За уточненими даними, пошкоджено 18 вікон і двері адмінбудівлі підприємства. Інформація про жертв і поранених до ОВА не надходила. 

"Завдяки злагодженим діям сил та засобів протиповітряної оборони вдалося знищити одну ворожу крилату ракету та 26 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed»", – сказав Тюрін.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies