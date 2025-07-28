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П'ятьох людей поранила армія окупантів учора в Херсонській області

Серед них троє – мешканці громади Херсона. 

П'ятьох людей поранила армія окупантів учора в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Минулої доби, 27 липня, внаслідок російських атак у Херсонській області поранень зазнали п'ятеро людей. Серед пошкоджених об'єктів є житлові будинки. 

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Ворог атакував дронами і артилерією. Під атакою перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Дніпровське, Дослідне, Заможне, Зарічне, Зеленівка, Зміївка, Зорівка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Комишани, Крупиця, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Наддніпрянське, Новокаїри, Ольгівка, Осокорівка, Приозерне, Придніпровське, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Тягинка, Українка, Урожайне, Чорнобаївка, Широка Балка та місто Херсон, розповів голова ОВА Прокудін у Telegram.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", – сказав він. 

Троє з п'яти поранених – це мешканці Херсонської громади, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько.
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