Росіяни скинули авіабомбу на село на Донеччині, є загиблий і поранені

Сьогодні о 16:10 російські військові завдали авіаційного удару по селу Іллінівка Краматорського району.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Проти мирного населення ворог застосував "ФАБ-250" із модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинились приватні оселі.

В результаті атаки окупантів загинув 59-річний чоловік. Його дружина 56 років та дві 45 й 57-річні сусідки дістали тілесні ушкодження. З мінно-вибуховими і черепно-мозковою травмами, переломами та саднами їх доставлено до лікарні. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Серед пошкоджених об’єктів – 6 приватних будинків та автомобілі.

⁠За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).