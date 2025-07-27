Унаслідок обстрілів РФ у Білозерці на Херсонщині померла жінка

Унаслідок обстрілів російської армії померла жителька Білозерки Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Внаслідок вчорашнього російського обстрілу у лікарні померла 66-річна жінка”, ‒ зазначив він.

Голова ОВА додав, що медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими.

Раніше Прокудін повідомляв, що у Херсонській області за минулу добу через російські обстріли восьмеро людей дістали поранення, серед них – дитина.