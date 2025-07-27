Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів РФ у Білозерці на Херсонщині померла жінка

66-річна жінка отримала поранення вчора.

Унаслідок обстрілів РФ у Білозерці на Херсонщині померла жінка
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Унаслідок обстрілів російської армії померла жителька Білозерки Херсонської області. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Внаслідок вчорашнього російського обстрілу у лікарні померла 66-річна жінка”, ‒ зазначив він. 

Голова ОВА додав, що медики до останнього боролись за її життя, однак поранення виявились надто важкими.

Раніше Прокудін повідомляв, що у Херсонській області за минулу добу через російські обстріли восьмеро людей дістали поранення, серед них – дитина.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies