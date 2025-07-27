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Окупанти у Криму змушують дітей виконувати російський гімн

У відповідь на скарги дітей адміністрація табору вимагає від батьків розписку з поясненням мотивів відмови. 

Окупанти у Криму змушують дітей виконувати російський гімн
Окупанти планують прискорити мілітаризацію дітей на ТОТ України
Фото: Центр національного спротиву

У дитячому таборі "Ай-Кемп" у селі Піщане Бахчисарайського району в т.о. Криму дітей примушують виконувати гімн Росії.  У разі відмови адміністрація вимагає пояснити причину.

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Про це інформує "Жовта стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що у відповідь на скарги дітей щодо примушування виконувати російський гімн, адміністрація табору заявила, що для того щоб не брати участь у заходах необхідно отримати розписку від батьків з поясненням мотивів відмови. 

"Табір "Ай-Кемп" почав свою роботу ще до окупації – функціонував як відкритий міжнародний молодіжний центр. Проте після 2014 року активно використовується для ідеологічної обробки неповнолітніх, зокрема через участь у “патріотичних” акціях за участі представників силових структур рф", — кажуть у "Жовтій стрічці".
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