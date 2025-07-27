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Росіяни обстріляли передмістя Херсона, двоє поранених

Чоловік на момент удару перебував на подвір'ї.

Росіяни обстріляли передмістя Херсона, двоє поранених
Фото: Вікіпедія

Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

В момент удару 58-річний чоловік перебував на подвір’ї. В нього — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення шиї. 

У 58-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та уламкові поранення ніг. 
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