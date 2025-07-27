Рубіо: Трамп втрачає терпіння щодо дій Росії

Держсекретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати чекати "кроків" від російської сторони для закінчення війни в Україні, пише "Європейська правда"

Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з російським диктатором Путіним, які ні до чого не привели.

"Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця".

Рубіо підкреслив, що Росія лише затягує час. "Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови", – додав Держсекретар.