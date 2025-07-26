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NASA скоротить близько 20% співробітників

Це близько 3 870 осіб.

NASA скоротить близько 20% співробітників
NASA
Фото: nasa.gov

Близько 20% співробітників Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) залишать космічне агентство, пише Reuters із посиланням на речника NASA.

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Очікується, що близько 3870 осіб підуть, але ця кількість може змінитися найближчими днями або тижнями, сказав речник, додавши, що кількість співробітників, що залишилися в агентстві, становитиме близько 14 000.

Нагадаємо, що проєкт бюджету американської космічної агенції NASA на наступний фінансовий рік передбачає скорочення удвічі витрат на наукові програми.
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