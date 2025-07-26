NASA скоротить близько 20% співробітників

Це близько 3 870 осіб.

Близько 20% співробітників Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) залишать космічне агентство, пише Reuters із посиланням на речника NASA.

Очікується, що близько 3870 осіб підуть, але ця кількість може змінитися найближчими днями або тижнями, сказав речник, додавши, що кількість співробітників, що залишилися в агентстві, становитиме близько 14 000.

Нагадаємо, що проєкт бюджету американської космічної агенції NASA на наступний фінансовий рік передбачає скорочення удвічі витрат на наукові програми.