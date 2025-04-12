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Адміністрація Трампа хоче урізати фінансування наукової діяльності NASA

Ілон Маск проти, але не має повноважень втручатися.

Адміністрація Трампа хоче урізати фінансування наукової діяльності NASA
Штаб-квартира NASA у Вашингтоні
Фото: glassdoor.com

Проєкт бюджету американської космічної агенції NASA на наступний фінансовий рік, який нині розробляють у Вашингтоні, передбачає скорочення удвічі витрат на наукові програми.

Як пише Bloomberg, у 2024-ому фіскальному році NASA отримала від держави 7,3 мільярда доларів на дослідження різноманітних наукових проєктів. Натомість у Білому домі хочуть, щоб ця сума зменшилася до 3,9 мільярда.

Якщо урізання витрат буде затверджене, то під загрозою опиняться такі ініціативи як доставка на Землю ґрунту з Марсу та запуск нового надпотужного телескопу Nancy Grace Roman.

Близький соратник Дональда Трампа Ілон Маск у своїй соціальній мережі X назвав "проблемою" інформацію про скорочення бюджету наукових програм NASA, але повідомив, що не може брати участь в обговорені цього питання у Вашингтоні через конфлікт інтересів: його компанія SpaceX є одним із найбільших підрядників космічного агентства та має численні активні контракти. 

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