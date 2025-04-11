Reuters: у США посилюються розбіжності щодо шляхів досягнення миру в Україні

У Вашингтоні посилюються розбіжності в адміністрації президента Дональда Трампа щодо шляхів досягнення миру в Україні, пише Reuters із посиланням на джерела.

Причиною стало обговорення ідеї поступитися Росії чотирма українськими областями, незаконно анексованими у 2022 році. Таку пропозицію озвучує спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який раніше зустрічався з росіянами, а 11 квітня проводить переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Упопередній розмові з президентом США Віткофф сказав, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні є підтримка стратегії, яка надасть Росії право забрати чотири українські регіони, які вона намагалася незаконно анексувати у 2022 році.

На зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента в Україні, виступив проти Віткоффа, заявивши, що наша держава хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, кі стосуються спірних земель, ніколи не погодиться в односторонньому порядку передати Росії повне право власності на ці території.

Тоді зустріч завершилася без ухвалення Трампом рішення про зміну стратегії США, а Віткофф вирушив до Росії 11 квітня, щоб зустрітися з Путіним.

Агенція зазначає, що у чиновників адміністрації Трампа постає все більше розбіжностей щодо того, як вийти з глухого кута між Україною та Росією.

Порушуючи звичайні процедури безпеки, Віткофф запросив Кирила Дмитрієва, російського спецпредставника, який перебуває під санкціями США, у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустріччю з Трампом у Білому домі. Це викликало тривогу як у Білому домі, так і в Держдепартаменті.

Деякі республіканці були настільки стурбовані явною проросійською позицією Віткоффа в інтерв'ю Такеру Карлсону, що згодом кілька зателефонували раднику з національної безпеки Майку Волцу та держсекретарю Марко Рубіо.

Ддеякі американські та європейські чиновники стурбовані тим, що поки Віткофф слідує стратегії Трампа, росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів.

Спецпредставник Трампа вперше публічно озвучив ідею передачі Росії чотирьох українських областей в інтерв'ю Карлсону 21 березня.

Віткофф тоді пояснив це тим, що жителі цих областей «говорять російською» і зіслався на результати псевдореферендумів, які, логічно, показали підтримку РФ.

Reuters зазначає, що на переговорну групу чиниться тиск з метою якнайшвидшого отримання результатів, і європейців, наприклад, непокоїть, що США можуть не тільки вжити заходів, здатних підірвати Україну, а й безпекову архітектуру Європи.

Незважаючи на часті переговори між Віткоффом та Келлоггом, адміністрація Трампа не забезпечила скоординований процес політики щодо України. Попри стандартну практику, Рада національної безпеки провела лише одну зустріч керівників, у якій взяли участь усі або більшість головних радників президента з національної безпеки. Європейські посадовці, які підтримують зв’язок з адміністрацією Трампа, зауважили, що, на їхню думку, у Вашингтона немає чіткого плану що робити, коли Росія продовжить відкладати результати домовленостей.