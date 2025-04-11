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Сили оборони: росіяни намагаються розширити плацдарм в районі Дворічної на Харківщині

Ворог продовжує спроби перейти на правий берег річки Оскіл.

Сили оборони: росіяни намагаються розширити плацдарм в районі Дворічної на Харківщині
Дворічна, Куп'янский напрямок
Фото: DeepState

Росіяни перекидають малі піхотні групи на правий берег річки Оскіл в районі Дворічної на Харківщині. Наразі важкої техніки на цій ділянці не спостерігається.

Про це заявив речник тактичного угруповування "Харків" Павло Шамшин, пише "Суспільне".

В районі Дворічної на правому березі Осколу, ворог продовжує перекидати малі піхотні групи, таким чином окупанти намагаються розширити плацдарм та створити загрозу для Куп'янська з півночі.

"Переважно атакують троє-п’ятеро людей, які пересуваються під прикриттям двох дронів: один — розвідувальний, другий — FPV-дрон. Коли вони натикаються на якийсь опір з боку українських підрозділів, вони застосовують ударний дрон і намагаються за допомогою розвідувального дрона коригувати вогонь з інших засобів, наприклад, з мінометів", — каже Шамшин.

За словами речника, для створення загрози з північної частини для Куп'янська, ворогу необхідно підвести спецтехніку та навести понтонні переправи.

Нащодвано Сили оборони знищили важкий механізований міст, який росіяни звели через річку Оскіл. 

"У випадку з Осколом мало переправити піхоту на інший берег. Треба розуміти, як вона буде отримувати боєприпаси, провізію, воду, медикаменти. Вони можуть мати певні просування, попри тяжкі втрати, але рано чи пізно вони не зможуть ефективно забезпечувати свої підрозділи", — додає Шамшин.

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