Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем Збройних сил України знищили дев'ять бойових машин російського десанту і два російські десантні плаваючі бронетранспортери "Ракушка".

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Дрони полку "Рарог" знищили 2 БТР рідкісної моделі – БТР-МД "Ракушка", — ідеться у повідомленні.

Також українські FPV-дрони знищили дев'ять російських БМД-2, ще два БМД-2 і тягач БТС-4 пошкодили.