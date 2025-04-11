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Сили безпілотних систем ЗСУ знищили дев'ять бойових машин російського десанту

Також знищено 2 ворожі БТР рідкісної моделі – БТР-МД "Ракушка"

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили дев'ять бойових машин російського десанту
Фото: скріншот

Бійці 427-го окремого полку безпілотних систем Збройних сил України знищили дев'ять бойових машин російського десанту і два російські десантні плаваючі бронетранспортери "Ракушка".

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Дрони полку "Рарог" знищили 2 БТР рідкісної моделі – БТР-МД "Ракушка", — ідеться у повідомленні.

Також українські FPV-дрони знищили дев'ять російських БМД-2, ще два БМД-2 і тягач БТС-4 пошкодили.

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