Зовнішя розвідка розповіла про нові інформаційні операції Росії проти України

Ворог атакує імідж ЗСУ, української вдлади, а також зосередився на угоді про надра між Україною і США.

За останні кілька тижнів зафіксували нову хвилю координованих фейків, які Росія просуває через свої та частину міжнародних медіа.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Головний меседж фейків – «влада діє проти народу», а «війна веде до руйнації». Мета цих інформаційних атак – посіяти зневіру серед українців, розпалити внутрішні конфлікти, поставити під сумнів легітимність влади та дискредитувати Збройні сили України.

Зовнішня розвідка розповіла, що атаки РФ спрямовані на ЗСУ.

«Роспропаганда активно просуває образ ЗСУ як нібито некомпетентної та дегуманізованої сили. Поширюються фейкові відео та публікації з полоненими, які нібито зазначають: «у російському полоні краще, ніж у ЗСУ». Один із таких фейків – свідчення військовослужбовця Є. Орловського, що росіяни «двічі врятували йому життя», тоді як українське командування його покинуло», - пояснили в СЗР.

Ворог також поширює фейк про «кадровий колапс» у ЗСУ, зокрема, йдеться про намір зірвати процес мобілізації в Україні.

«В інформаційному просторі циркулюють фейки про «хаотичну мобілізацію», «примусове відправлення авіатехніків до піхоти», а також «набір збитошних людей» – зокрема, це заяви пропутінського політолога в. скачка та «експерта» в. шуригіна. Мета таких вкидів – підривати готовність громадян до спротиву російській агресії», - пояснили у розвідці.

Ще одна тема, яку розхитує ворог – про ветеранів які є нібито «загрозою миру».

«РФ просуває фейк про те, що демобілізовані українські військові становитимуть загрозу для кримінальної безпеки. Директор Центру аналізу стратегій і технологій РФ Руслан Пухов заявив, що українські ветерани «точно поповнять лави кримінальних угруповань у Східній Європі» або «пропонуватимуть послуги терористам». Це – спроба дискредитувати оборонців, розірвати довіру між військовими та цивільними», - вважає СЗР.

Ще один ключовий фейк – маніпулятивне трактування угоди між Україною та США щодо надр. «Російські та деякі міжнародні медіа (включно з L’Antidiplomatico) представляють її як «колоніальний договір», що нібито «написаний у Вашингтоні» й несе загрозу для суверенітету України. Поширено заяви, що влада України або підпише «кабальну угоду», або втратить підтримку США – фейк, покликаний створити у суспільстві враження безвиході та зради», - пояснили у розвідці.

Також росіяни поширюють маніпуляції навколо легітимності української влади. Це фактично одна з ключових тем ворога.

«Популяризуються заяви таких фігур, як зрадника Віктора Медведчука. Йому доручено просувати питання впровадження зовнішнього управління Україною під егідою ООН, називаючи це «єдиним шансом на стабільність» – відкрита спроба нав’язати ідею втрати Україною суверенітету», – заявили в СЗР.