Росіяни атакували дронами автомобілі волонтерів на Харківщині

Російські війська вдарили FPV-дронами по місцевих волонтерських автомобілях у селі Івашки Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, перше влучання припало на вантажівку під час перевезення продуктів харчування до волонтерського центру. Внаслідок удару пошкоджені корпус автомобіля, радіатор і скло.

Другий легковий автомобіль зазнав пошкоджень після скиду вибухового пристрою під колеса, коли підвозив гуманітарну допомогу до приватних домоволодінь.

Обійшлося без постраждалих, додали в адміністрації.