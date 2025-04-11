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Росіяни атакували дронами автомобілі волонтерів на Харківщині

Вони везли жителям гуманітарну допомогу.

Російські війська вдарили FPV-дронами по місцевих волонтерських автомобілях у селі Івашки Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, перше влучання припало на вантажівку під час перевезення продуктів харчування до волонтерського центру. Внаслідок удару пошкоджені корпус автомобіля, радіатор і скло. 

Другий легковий автомобіль зазнав пошкоджень після скиду вибухового пристрою під колеса, коли підвозив гуманітарну допомогу до приватних домоволодінь. 

Обійшлося без постраждалих, додали в адміністрації.

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