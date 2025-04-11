Створено нову коаліцію на підтримку України – Коаліцію РЕБ

Сьогодні, 11 квітня, в межах засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Рустем Умєров разом зі своїм колегою міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом офіційно оголосили про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби.
Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату «Рамштайн». До ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри.
Коаліція РЕБ зосередиться на:
- закупівлі обладнання
- навчанні та підготовці фахівців
- розробці політик та доктрин у сфері РЕБ
“РЕБ – критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони”, – повідомив Умєров.
На сьогоднішній зустрічі "Рамштайн" Україна отримала рекордні зобов\'язання нової допомоги на 21 млрд євро
Він зазначив, що коаліція покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей.