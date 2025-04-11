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Створено нову коаліцію на підтримку України – Коаліцію РЕБ

Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату «Рамштайн».

Створено нову коаліцію на підтримку України – Коаліцію РЕБ
Фото: Міноборони

Сьогодні, 11 квітня, в межах засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Рустем Умєров разом зі своїм колегою міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом офіційно оголосили про запуск нової Коаліції радіоелектронної боротьби.

Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату «Рамштайн». До ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний Лист про наміри.

Коаліція РЕБ зосередиться на: 

  • закупівлі обладнання
  • навчанні та підготовці фахівців
  • розробці політик та доктрин у сфері РЕБ

“РЕБ – критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективного радіоелектронного захисту жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дозволить координувати зусилля та комплексно реагувати на потреби Сил оборони”, – повідомив Умєров.

Він зазначив, що коаліція покликана не лише задовольнити поточні потреби української армії в засобах РЕБ, а й закласти фундамент для довгострокового розвитку цих спроможностей.

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