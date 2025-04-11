САП просить суд взяти Насірова під варту ​після його cпроби мобілізуватись

Прокурори наголошують, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду, після чого суд має винести вирок.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба САП.

Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що 9 квітня Насіров не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.

"САП звертає увагу, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи – у підсумку він може уникнути відповідальності", - наголосили в прокуратрі.

9 квітня стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що Насіров служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.

Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".

Справа Насірова