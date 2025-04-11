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САП просить суд взяти Насірова під варту ​після його cпроби мобілізуватись

Прокурори наголошують, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду, після чого суд має винести вирок.

САП просить суд взяти Насірова під варту ​після його cпроби мобілізуватись
Роман Насіров
Фото: Центр протидії корупції

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомила пресслужба САП.

Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн.

У прокуратурі нагадали, що 9 квітня Насіров не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.

"САП звертає увагу, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи – у підсумку він може уникнути відповідальності", - наголосили в прокуратрі.

Справа Насірова

  • Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.
  • У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС. 
  • Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
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