САП просить суд взяти Насірова під варту ​після його cпроби мобілізуватись

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомила пресслужба САП.
Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн.
У прокуратурі нагадали, що 9 квітня Насіров не з’явився до суду, а його захисник подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.
"САП звертає увагу, що ця справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи – у підсумку він може уникнути відповідальності", - наголосили в прокуратрі.
- 9 квітня стало відомо, що Насіров вступив до ЗСУ під час судових дебатів. ГО "Автомайдан" повідомила, що Насіров служитиме у військовій частині А0139, зокрема, в інженерно-саперній роті 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вона базується у Києві.
- Наступного дня Військова служба правопорядку повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.
- 11 квітня Насіров повідомив, що його мобілізацію скасували, про що він "дізнався із соцмереж".
Справа Насірова
- Насірова заарештували З1 жовтня 2022 року, його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили їм про підозри.
- У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.