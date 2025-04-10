Романа Насірова зобов'язали носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив обовʼязок носити електронний браслет ексголові ДФС Роману Насірову.
Про це пише Центр протидії корупції.
"Наказ про мобілізацію Насірова – скасували. Мабуть це і дозволило Роману Насірову сьогодні зʼявитися до ВАКС, де слухається його справа про рекордний хабар у 722 млн грн", – зазначили у ЦПК.
Судді Вищого антикорупційного суду задовольнили клопотання прокурора та продовжили йому строк дії обовʼязків на два місяці.
Тож Насірову продовжили такі обовʼязки:
- прибувати за викликом до суду;
- утримуватись від спілкування зі свідками;
- не виїжджати за межі Київської області без дозволу;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- здати закордонний паспорт;
- носити електронний браслет;
Строк дії обовʼязків – до 10 червня 2025 року.
"Цікаво, що на питання суду, чи ці обовʼязки впливають на виконання ним обовʼязків під час несення військової служби, він зазначив що обовʼязки обмежують можливість виконання певних розпоряджень", – додали у ЦПК.
Справа Насірова
- Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.
- У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку.
- З1 жовтня 2022 року Насірова заарештували.
- У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
- Нещодавно він не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду з причини мобілізації до війська. Прокурорка наполягала на офіційному виклику підозрюваного.
- Наразі військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.