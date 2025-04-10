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Романа Насірова зобов'язали носити електронний браслет

Строк дії обовʼязків – до 10 червня 2025 року.

Романа Насірова зобов'язали носити електронний браслет
Роман Насіров
Фото: Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд продовжив обовʼязок носити електронний браслет ексголові ДФС Роману Насірову.

Про це пише Центр протидії корупції. 

"Наказ про мобілізацію Насірова – скасували. Мабуть це і дозволило Роману Насірову сьогодні зʼявитися до ВАКС, де слухається його справа про рекордний хабар у 722 млн грн", – зазначили у ЦПК. 

Судді Вищого антикорупційного суду задовольнили клопотання прокурора та продовжили йому строк дії обовʼязків на два місяці.

Тож Насірову продовжили такі обовʼязки: 

  • прибувати за викликом до суду;
  • утримуватись від спілкування зі свідками;
  • не виїжджати за межі Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет;

Строк дії обовʼязків – до 10 червня 2025 року.

"Цікаво, що на питання суду, чи ці обовʼязки впливають на виконання ним обовʼязків під час несення військової служби, він зазначив що обовʼязки обмежують можливість виконання певних розпоряджень", – додали у ЦПК. 

Справа Насірова

  • Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка. 
  • У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку.
  • З1 жовтня 2022 року Насірова заарештували. 
  • У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС. 
  • Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
  • Нещодавно він не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду з причини мобілізації до війська. Прокурорка наполягала на офіційному виклику підозрюваного. 
  • Наразі військова служба правопорядку у ЗСУ повідомила про проведення розслідування щодо призову Насірова до війська під час судового процесу проти нього.
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