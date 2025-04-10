Романа Насірова зобов'язали носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд продовжив обовʼязок носити електронний браслет ексголові ДФС Роману Насірову.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Наказ про мобілізацію Насірова – скасували. Мабуть це і дозволило Роману Насірову сьогодні зʼявитися до ВАКС, де слухається його справа про рекордний хабар у 722 млн грн", – зазначили у ЦПК.

Судді Вищого антикорупційного суду задовольнили клопотання прокурора та продовжили йому строк дії обовʼязків на два місяці.

Тож Насірову продовжили такі обовʼязки:

прибувати за викликом до суду;

утримуватись від спілкування зі свідками;

не виїжджати за межі Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет;

Строк дії обовʼязків – до 10 червня 2025 року.

"Цікаво, що на питання суду, чи ці обовʼязки впливають на виконання ним обовʼязків під час несення військової служби, він зазначив що обовʼязки обмежують можливість виконання певних розпоряджень", – додали у ЦПК.

Справа Насірова