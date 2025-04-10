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Військова служба правопорядку розслідує мобілізацію Насірова

Командир військової частини визнав наказ про призов експосадовця протиправним.

Військова служба правопорядку розслідує мобілізацію Насірова
Роман Насіров
Фото: Сергій Нужненко

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України на своїй сторінці у Facebook повідомила про проведення розслідування щодо призову колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

Обставини мобілізації експосадовця перевіряють відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Встановлено, що Насіров, який має звання солдата запасу, був призваний за наказом командира військової частини А0139 від 7 квітня. Колишній чиновник сам виявив бажання служити у Збройних Силах.

Командир визнав свій наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування щодо перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів. 

У Військовій службі правопорядку наголосили, що у Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції.

  • Насіров не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду з причини мобілізації до війська. Прокурорка наполягала на офіційному виклику підозрюваного. 
  • Його звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка
  • У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку.
  • З1 жовтня 2022 року Насірова заарештували. 
  • У травні 2023 року справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС. 
  • Ексголова ДФС у травні 2024 року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
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