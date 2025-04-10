Військова служба правопорядку розслідує мобілізацію Насірова

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України на своїй сторінці у Facebook повідомила про проведення розслідування щодо призову колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до війська під час судового процесу проти нього.

Обставини мобілізації експосадовця перевіряють відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Встановлено, що Насіров, який має звання солдата запасу, був призваний за наказом командира військової частини А0139 від 7 квітня. Колишній чиновник сам виявив бажання служити у Збройних Силах.

Командир визнав свій наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування щодо перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів.

У Військовій службі правопорядку наголосили, що у Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції.