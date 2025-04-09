Суд заочно засудив колаборантку з Херсонщини до 10 років перебування за гратами

Суд визнав 44-річну жительку тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області винною у колабораційній діяльності та заочно засудив її до 10 років перебування за гратами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Навесні 2023 року за її добровільного погодження представники загарбницької влади призначили її на посаду “голови” “Чаплинської територіальної виборчої комісії Чаплинського муніципального округу Херсонської області”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що у квітні-вересні жінка організовувала підготовку та проведення незаконних виборів до “Херсонської обласної думи І скликання” та “ради депутатів Чаплинського муніципального округу І скликання”.

Також встановлено, що псевдоголова здійснювала набір членів до 13 “дільничних виборчих комісій” та контролювала їх діяльність. Вона інформувала місцевих жителів про строки та порядок здійснення виборчих дій, особи кандидатів у депутати та хід виборчої кампанії тощо.

За її рішенням псевдовибори були визнані такими, що відбулися, а їх результати дійсними.

Рішенням суду жителька Каланчака визнана винною в колабораціонізмі та заочно засуджена до 10 років ув’язнення із конфіскацією всього належного їй майна. Також вона позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років.