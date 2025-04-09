Двох громадян Китаю взяли в полон в різних селах Донецької області дві різні бригади. Китайців вербують через TikTok

Україна встановила особи близько 155 громадян Китаю, які беруть участь у війні проти України. Є дані про те, що їх набагато більше. І керівництво Китаю про це знає. Китайців вербують через китайські соцмережі, зокрема TikTok. Про це український президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу 9 квітня, передає кореспондентка lb.ua.

Росіяни розповсюджують у соцмережах Китаю ролики про відкрите – не таємне вербування. За даними України, владі Китаю про це відомо.

Не виключено, що є також і таємне вербування.

Завербовані громадяни КНР прилітають до Москви, де проходять 3-4 дні медогляду і місячне навчання. Після цього вони отримують міграційні та платіжні картки, на які їм нараховують зарплату.

Президент розповів, що двох китайців, взятих в полон у Донецькій області, схопили в різних селах військові двох різних українських бригад. Не виключено, що громадяни КНР воюють не лише на сході, а й на інших напрямках в Україні.

"Два громадянина Китаю, які у нас: Ванг Гуанцзюн 1991 рік народження. Взятий в полон 4 квітня 2025 – Білогорівка, Донецька область – воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. Громадянин Китайської народної республіки Чжанг Ренбо. 5 лютого 1998 року народження. Взятий в полон 5 квітня 2025 біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою", – розповів президент.

Україна готова обміняти полонених громадян КНР на своїх громадян.

"Ці двоє доставлені в Службу безпеки в Київ. Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які знаходяться в російському полоні. Ми передали такий сигнал", – сказав він.

Коментуючи мотивацію китайців брати участь у війні, президент сказав, що йому вона невідома.

"Служба безпеки України буде працювати над цим. Ми просто фіксуємо завдяки даним і деталям, які у нас є, що Китай на рівні офіційних представництв знав про відправку. Ми не кажемо, що хтось дає якусь команду, у нас немає такої інформації. Але ми фіксуємо, що вони про це знали. Ми фіксуємо, що це громадяни Китаю, вони воюють проти нас, застосовують зброю проти українців на території України. Їхня мотивація, гроші чи ні, політика тощо мені поки не відома. Але буде відома", – сказав він.

Україна розраховує на реакцію США, підкреслив президент.

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали. Більше ніяких я поки що не отримував. Я попросив міністра закордонних справ цим займатися", – сказав він.

Участь Китаю у війні